Проверочное слово прибежала снежинок боится

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Проверочное слово прибежала снежинок боится
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прибежала- бег снежинок- снег боится
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