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Проверочное слово пуговки
Проверочное слово пуговки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ПугОвки - гласную О проверить нельзя, это слово нужно запомнить. пугоВки - согласный В можно проверить словом пугоВИца.
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