Проверочные слова к словам охранять, властелин, укоратить ( платье), сокращение, главарь, головной ( отряд) , провозгласить, поздравление, гражданский, подбородок, заградительные ( сооружения).
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Проверочные слова к словам охранять, властелин, укоратить ( платье), сокращение, главарь, головной ( отряд) , провозгласить, поздравление, гражданский, подбородок, заградительные ( сооружения).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охранять(охрана) властелин(власть) укоротить(коротко) сокращение(кратко) главарь(главный) головной((нет) голов) провозгласить(возглас) поздравление(здравие) гражданский(граждане)
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