ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРПЕТЬ СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!!

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ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРПЕТЬ СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТЕБЕЛЁК стЕбель, стебЕльчатый  СТЕРПЕТЬ тЕрпят  СТЕРЖЕНЁК - стЕржень (после буквы "ж" - Е - не поверяется( БЕРЕЖОК - бЕрег (после буквы "р" - Е не проверяется)
Гость:
стебелёк-стебель(суффикс"ёк"),стерпеть-терпит,терпеть,стерженёк-стержень(суффикс"ёк"),бережок-берег(суффикс"ок").
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