ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРПЕТЬ СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!!
Русский язык
ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРПЕТЬ СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТЕБЕЛЁК стЕбель, стебЕльчатый СТЕРПЕТЬ тЕрпят СТЕРЖЕНЁК - стЕржень (после буквы "ж" - Е - не поверяется( БЕРЕЖОК - бЕрег (после буквы "р" - Е не проверяется)
Гость:
стебелёк-стебель(суффикс"ёк"),стерпеть-терпит,терпеть,стерженёк-стержень(суффикс"ёк"),бережок-берег(суффикс"ок").
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык