Проверочные слова к словам влез стол лавки осмотрелся подставке гибкий хвостиком вильнул склад ки галстука слизнул
Русский язык
Проверочные слова к словам влез стол лавки осмотрелся подставке гибкий хвостиком вильнул склад ки галстука слизнул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВлЕз (ударение падает), стОл (ударение падает), лАвки (ударение падает), осмОтр - осмотрелся, достАвке, гИбкий, хвОстиком, вильнул - словарное слово, склАдки, гАлстука, слизал - лИжет Надеюсь, я так поняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу. На склад было 930ц и 360ц фруктов.Когда часть овощей и фруктов увезли, ??а складе осталась третья часть овощей и третья чась фруктов...
Литература
Английский язык
Математика
Математика