Проверочные слова к словам влез стол лавки осмотрелся подставке гибкий хвостиком вильнул склад ки галстука слизнул

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Проверочные слова к словам влез стол лавки осмотрелся подставке гибкий хвостиком вильнул склад ки галстука слизнул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВлЕз (ударение падает), стОл (ударение падает), лАвки (ударение падает), осмОтр - осмотрелся, достАвке, гИбкий, хвОстиком, вильнул - словарное слово, склАдки, гАлстука, слизал - лИжет Надеюсь, я так поняла
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