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Проверочные слова к (убеждать, увядает)
Проверочные слова к (убеждать, увядает)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Убеждать - словарное слово, т.е. для него не существует проверочного слова. Увядает - вЯнет
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