Проверочные слова к (убеждать, увядает)

Проверочные слова к (убеждать, увядает)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Убеждать - словарное слово, т.е. для него не существует проверочного слова. Увядает - вЯнет
Похожие вопросы