Проверочные слова к утащишь, ждёшь(надо проверить ь), коли, универмаг, торопиться, ??ягушка, прекрасный, листопад
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Проверочные слова к утащишь, ждёшь(надо проверить ь), коли, универмаг, торопиться, ??ягушка, прекрасный, листопад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкие знаки после шипящих в глаголахпишутся только в 2 лице ед.ч.
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