Проверочные слова творожный,похвалили,гроза,поля,скворец,говорит,стальной,стран??,ковер,садовник,закричали,печла,стрела,лесной,стена,движение,бегун,ведро,пробегал,зацвели,земля,линивый,скрипит,электричка

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Проверочные слова творожный,похвалили,гроза,поля,скворец,говорит,стальной,стран??,ковер,садовник,закричали,печла,стрела,лесной,стена,движение,бегун,ведро,пробегал,зацвели,земля,линивый,скрипит,электричка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творог, похвальный, грозный,поле,скворушка , разговор, сталь,страны,коврик, сад, крик, пчёлы, обстрел, лес ,стены, двигать, бег, вёдра, бег, цвести, земли, лень , скрип , электро))) Удачи в учёбе)
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