ПРОВЕРЬТЕ НА ОШИБКИ,ОЧЕНЬ НАДО,ПРЯМО СЕЙЧАС,ПРОВЕРЬТЕ УМОЛЯЮ,Я ДАМ 20 БАЛЛОВ,ПРОВЕ??ЬТЕ!!!!!!!! Станислав Юлианович Жуковский - признанный мастер интерьеров и пейзажей. Одним из любимых его жанров было описывать красиво обставл...

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ПРОВЕРЬТЕ НА ОШИБКИ,ОЧЕНЬ НАДО,ПРЯМО СЕЙЧАС,ПРОВЕРЬТЕ УМОЛЯЮ,Я ДАМ 20 БАЛЛОВ,ПРОВЕ??ЬТЕ!!!!!!!! Станислав Юлианович Жуковский - признанный мастер интерьеров и пейзажей. Одним из любимых его жанров было описывать красиво обставленные залы, открытые террасы, с открывающимися на них видами. Он в 1911 году написал замечательную картину «Осень. Веранда.», которая поражает своей красотой и реалистичностью. На переднем плане картины сразу бросается в глаза деревянный столик на котором красуется живой яркий букет, стоящий в самой обычной банке. Сразу можно понять, что за тем столом любят посидеть хозяева усадьбы описанной нам на холсте. Там же стоят скамейки. Изысканность веранде предают аккуратные перила. Все это окрашено в белый цвет, который всегда уместен, в любое время года. Фоном здесь служат вечнозеленые елочки составляющие контраст уже пожелтевшим березкам. Разноцветные листья осыпаются с хрупких веточек и ложатся на пол веранды. Деревья кроме листьев отбрасываю еще и тени, которые падают на скамейки. Если посмотреть чуть выше, то можно увидеть ясное голубое небо и плывущие по нему облачка. Жуковский не пожалел красок для своей работы. На ней больше всего желтых и оранжевых цветов, их разбавляют присутствие зеленого, белого, и капли голубого. Получилось все очень ярко и без излишка. Сразу видно, что автор продумал все до мелочей. Я была восхищена этой картиной. На ней невероятная игра цвета и тени. Сама работа одним словом «живая», порой кажется что так оно и есть.

Автор: Гость