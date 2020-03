Проверьте перевод с русского на английский: Люди с трудом представляю свою жизнь без современных технологий в наши дни. Почти каждый день или новая технология изобретается или старая улучшается. Без некоторых новых технологий ...

Английский язык

Проверьте перевод с русского на английский: Люди с трудом представляю свою жизнь без современных технологий в наши дни. Почти каждый день или новая технология изобретается или старая улучшается. Без некоторых новых технологий мы уже не можем обойтись, например, мобильные телефоны, телевизоры, компьютеры. Вряд ли можно представить себе человечество без этого на данный момент. Технологии окружают нас повсюду. На мой взгляд, технический прогресс сделал нашу жизнь более интересной и облегченной. Во-первых, благодаря бытовой техники как пылесос, стиральная машина, посудомоечная машина домашняя работа становится легче. Во-вторых устройства могут сэкономить много времени. People can hardly imagine their life without modern technologies in our days. Nearly every day or a new technology is invented or old is improved. Without some are new technologies we already can not dispense , for instance, mobile phones, TVs, computers. Can hardly imagine the humanity without it presently. Technology is all around us. In my opinion, technological progress has made our lives more interesting and lightweight. Firstly, thanks to household appliances as vacuum cleaner, washing machine , dish washer homework becomes easier. Secondly, devices can save a lot of time.

Автор: Гость