Проверьте пожалуйста перевод текста. Some people have lots of friends, and some have few. But everyone has a person who is special and who deserves to be called «the best friend». My best friend’s name is Styopa. He has a sho...

Проверьте пожалуйста перевод текста. Some people have lots of friends, and some have few. But everyone has a person who is special and who deserves to be called «the best friend». My best friend’s name is Styopa. He has a short stature and fair-haired. We became friends when him family bought country house next door with ours. We have been friends already 6 years. We seldom spend a time together. We usually meet on a summer holidays. We have a lot of things in common. We see into technical sciences both. We like talk about all. We quarrel for nothing sometimes. I know we will be best mates with Styopa. He is the best friend anyone can ask for. У некоторых людей есть очень много друзей, а у некоторых всего несколько. Но у каждого человека есть особенный человек, кто заслуживает называться «лучшим другом» Имя моего лучшего друга- Степа. Он среднего роста и светловолосый. Мы стали друзьями, когда его семья купила дачу по соседству с нашей. Мы дружим уже 6 лет. Мы редко проводим время вместе. Обычно мы встречаемая в летние каникулы. У нас много общего. Мы оба разбираемая в технических науках. Мы любим говорить обо всем. Иногда мы спорим по пустякам. Я знаю, мы навсегда останемся лучшими друзьями со Степой. Он лучший друг, о котором можно только мечтать.

