Проверьте правильность деления понятий. Дано утверждение: республики разделяют??я на парламентарные, президентские и унитарные. На какие виды делятся республики и что тут не верно?
Право
Проверьте правильность деления понятий. Дано утверждение: республики разделяют??я на парламентарные, президентские и унитарные. На какие виды делятся республики и что тут не верно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё верно делятся на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решить 2 Задачи: №1 составить уравнение прямой, проходящей через вершину А параллельно прямой ВС Дано: А(-1; -1) B(5; 2) C(2; 3) №2 Найти...
Литература
Русский язык
В небе плывут облака (характеристика):повествовательное, невосклецательное, грам??ат.основа облака плывут, распространенное, однородных членов нет....
Английский язык
Обществознание