Проверьте правильность деления понятий. Дано утверждение: республики разделяют??я на парламентарные, президентские и унитарные. На какие виды делятся республики и что тут не верно?

Право

Проверьте правильность деления понятий. Дано утверждение: республики разделяют??я на парламентарные, президентские и унитарные. На какие виды делятся республики и что тут не верно?

Автор: Гость