Проверьте себя.1.С какой целью египтяни изображали на стенах гробниц самого вельм??жу ,его семью и слуг?Зачем в гробницу помещали фигурки работников? 2.Как жили и чем занимались вельможи на службе фараона?Откуда учёным об этом ...
История
Проверьте себя.1.С какой целью египтяни изображали на стенах гробниц самого вельм??жу ,его семью и слуг?Зачем в гробницу помещали фигурки работников? 2.Как жили и чем занимались вельможи на службе фараона?Откуда учёным об этом известно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы это тоже проходим! это легко! они изображали это для того, чтобы жить в мертвом мире так же, как и в живом мире. Фигурки работников ставили чтобы слуги служили своему повелителю в мертвом мире. Вельможи на службе у фараона: один распоряжался работами в царских каменоломнях, откуда привозили камень. Другой вершил суд и расправу, разбирая дело о заговоре тайных врагов фараона во дворце. Третий следил за тем, чтобы земледельцы исправно сдавали зерно в казну фараона. Четвёртый возглавлял военный поход в пограничную с Египтом область Азии и сообщил об этом в стихах. Ну потому что их гробницы были найдены при раскопках. НУ ВОТ ТАК КАК ТО!!!!
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