Проверьте себя.Умеете ли вы отличать предлоги от приставок?Прочитайте и запишите текст,раскрывая скобки. Тили-бом,тили-бом!(За) горелся кошкин дом.(По) какому (по) воду).Кот (по) мчался (по) воду?
Русский язык
Проверьте себя.Умеете ли вы отличать предлоги от приставок?Прочитайте и запишите текст,раскрывая скобки. Тили-бом,тили-бом!(За) горелся кошкин дом.(По) какому (по) воду).Кот (по) мчался (по) воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загорелся, по какому, поводу,помчался по воду
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