Проверьте себя.Умеете ли вы отличать предлоги от приставок?Прочитайте и запишите текст,раскрывая скобки. Тили-бом,тили-бом!(За) горелся кошкин дом.(По) какому (по) воду).Кот (по) мчался (по) воду?

Русский язык

Проверьте себя.Умеете ли вы отличать предлоги от приставок?Прочитайте и запишите текст,раскрывая скобки. Тили-бом,тили-бом!(За) горелся кошкин дом.(По) какому (по) воду).Кот (по) мчался (по) воду?

Автор: Гость