Проверьте свою наблюдательность: когда приостанавливается рост многолетних растений, каковы причины этого явления?
Биология
Проверьте свою наблюдательность: когда приостанавливается рост многолетних растений, каковы причины этого явления?
Ответ(ы):
Гость:
Причиной могут быть заморозки, в результате которых растение приостановить свой рост, пуская все питательные вещества на поддержание жизни, а не на рост.
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