Проверяемые звонкие и глухие согласные и глухие в корне и на конце слова Три лисенка на опушке пили чай из красной кружки. Папа Лис- вчера испек сладкий ягодные пирог

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Проверяемые звонкие и глухие согласные и глухие в корне и на конце слова Три лисенка на опушке пили чай из красной кружки. Папа Лис- вчера испек сладкий ягодные пирог

Автор: Гость