Проверяемые звонкие и глухие согласные и глухие в корне и на конце слова Три лисенка на опушке пили чай из красной кружки. Папа Лис- вчера испек сладкий ягодные пирог
Разное
Проверяемые звонкие и глухие согласные и глухие в корне и на конце слова Три лисенка на опушке пили чай из красной кружки. Папа Лис- вчера испек сладкий ягодные пирог
Ответ(ы):
Гость:
Опушке-ш,красной-с,кружки-ж,сладкий-д,ягодный-д.
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