Проверьте пожалуйста текст на ошибки Кз - бл заттарды ыздыруа уаыты келді. Орал кзінде ш кезеге блінеді. Олар: кезінде жылу жазда, жылу, ол ыста суы кезде. Мен ыркйек айында к зде жасы кремін. Сйтсе де жабыр яды жне с...

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Проверьте пожалуйста текст на ошибки Кз - бл заттарды ыздыруа уаыты келді. Орал кзінде ш кезеге блінеді. Олар: кезінде жылу жазда, жылу, ол ыста суы кезде. Мен ыркйек айында к зде жасы кремін. Сйтсе де жабыр яды жне сіз жо курткалар жре аласыз, ааштар жапыратары тсіп емес. детте кзгі peredzamorozkami Мен джинсы жне кроссовки мені ызылт жемпір киеді. Бл тігін те жылы жне ыайлы болып табылады. р нрсе жарын тстер жне ол жеіл мата жасалан. Мені кзгі киім те найды.

Автор: Гость