Проволока длиной 5 м и диаметром 0,4 мм под действием силы 50 Н удлинилась на 5 см. Как??в модуль Юнга вещества, из которого сделана проволока?

Физика
Проволока длиной 5 м и диаметром 0,4 мм под действием силы 50 Н удлинилась на 5 см. Как??в модуль Юнга вещества, из которого сделана проволока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=50 H   Lo=5 м   ΔL=0.05 м   d=0.4*10^-3 м   Е=?F=E*S*ΔL/Lo     S=π*d²/4E=4*F*Lo/(π*d²*ΔL)=4*50*5/(3.14*0.16*10^-6*0.05)=40*10^9 Н/м²====================

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