Проволока длиной 5 м и диаметром 0,4 мм под действием силы 50 Н удлинилась на 5 см. Как??в модуль Юнга вещества, из которого сделана проволока?

Физика

Проволока длиной 5 м и диаметром 0,4 мм под действием силы 50 Н удлинилась на 5 см. Как??в модуль Юнга вещества, из которого сделана проволока?

Автор: Гость