проволоку длиной 1м 50см разделили на 3 части, причём каждая часть длинее другой н?? 20 см. Сколько сантим. составляет самая длиная часть проволоки?

Математика

проволоку длиной 1м 50см разделили на 3 части, причём каждая часть длинее другой н?? 20 см. Сколько сантим. составляет самая длиная часть проволоки?

Автор: Гость