проволоку длиной 1м 50см разделили на 3 части, причём каждая часть длинее другой н?? 20 см. Сколько сантим. составляет самая длиная часть проволоки?

Математика
проволоку длиной 1м 50см разделили на 3 части, причём каждая часть длинее другой н?? 20 см. Сколько сантим. составляет самая длиная часть проволоки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м50см=150см 150:3=50(одна часть) 50+20=70(вторая часть) (50+70)-150=30(третья часть) Ответ:30см;50см;70см
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