Проявом якої політики більшовиків стало продовження продрозкладки

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Продразвёрстка (сокращение от словосочетания продовольственная развёрстка) — в России система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономического кризисов, направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной («развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством ценам. Это политика Жестокого отношения к населению в те годы.