Прудовая лягушка, обитающая в водоемах и вблизи них, активна днем. Травяная, обита??щая в лугах и болотах, в сумерки. Почему?

Биология
Прудовая лягушка, обитающая в водоемах и вблизи них, активна днем. Травяная, обита??щая в лугах и болотах, в сумерки. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прудовая живет в воде, следовательно вероятность, что ее съест хищник, живущих на суше, очень маловероятна. Травяная же, в ходе естественного отбора приобрела черту активного действия в сумерках, в следствие того, что днем активную лягушку заметнее намного сильнее. Да и днем хищников активных тоже намного больше
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