Прямолинейный проводник длиной 1м расположен в магнитном поле с индукцией 0,05 Тл так, что составляет с полем угол 30 градусов . Какой ток нужно пропустить через проводник, чт обы на него со стороны поля подействовала сила 0,5 Н?