Прямолинейный проводник длиной 1м расположен в магнитном поле с индукцией 0,05 Тл так, что составляет с полем угол 30 градусов . Какой ток нужно пропустить через проводник, чт обы на него со стороны поля подействовала...
Прямолинейный проводник длиной 1м расположен в магнитном поле с индукцией 0,05 Тл так, что составляет с полем угол 30 градусов . Какой ток нужно пропустить через проводник, чт обы на него со стороны поля подействовала сила 0,5 Н?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Что дано? Со стороны поля будет действовать сила Ампера. Fa Также нам дано B,L I=? По определению Fa=IBLsin I=Fa/BLsin Значит I=0,5/0,05*1*0,5=20 A