lt;pgt;Саша принёс 6 морковок,а Оля 4.Они отдали 8 морковок кроликам.Сколько морковок у них осталось?мне нужно написать условия в тетради
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lt;pgt;Саша принёс 6 морковок,а Оля 4.Они отдали 8 морковок кроликам.Сколько морковок у них осталось?мне нужно написать условия в тетради
Ответ(ы):
Гость:
У них осталось 2 морковки так как: 1)6+4=10-у них морковок вместе 2) 10-8=2- осталось.
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