Птицы откладывают яйца по одному в течение суток,а птенцы выводятся почти одновременно(в течение суток).Объясните,почему так происходит

Биология
Птицы откладывают яйца по одному в течение суток,а птенцы выводятся почти одновременно(в течение суток).Объясните,почему так происходит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так бывает у птиц, которые насиживают с последнего яйца. Эмбрионы начинают развиваться одновременно. У тех, кто насиживает с первого, и птенцы вылупляются один за одним.  ИЛИ ТАК  Потому что большинство птиц начинают насиживать с откладки последнего яйца. А вот совы, например, начинают насиживать с откладки первого яйца, поэтому все птенцы у них разного возраста. Очень интересны в этом плане волнистые попугаи, которые начинают насиживание с откладки второго яйца. Поэтому у них первые два птенца выводятся одновременно, а остальные - по одному, через день.  НУ ИЛИ ТАК  Потому что эмбриональное развитие в яйце начинается только с момента начала насиживания, а не кладки. Покинув яйцевод, яйцо остывает, развитие зародыша приостанавливается до того момента, когда начинается насижевание
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