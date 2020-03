Punchamp;Judy: Hello, children! Punch: Hello? I,m Punch and this is my friend Judy. Larry amp; Lulu: Hello, Punch. Hello, Judy! Nanny: Hello, I"m Nanny Shine! Punch: Hello, Nanny Shine! Larry: Hello, I"m Larry and this my ...

Английский язык

Punchamp;Judy: Hello, children! Punch: Hello? I,m Punch and this is my friend Judy. Larry amp; Lulu: Hello, Punch. Hello, Judy! Nanny: Hello, I"m Nanny Shine! Punch: Hello, Nanny Shine! Larry: Hello, I"m Larry and this my sister Lulu! Lulu: Hello! Punch amp; Judy: Hello, Larry! Hello, Lulu!

