Пунктуационный разбор предложения Помогите пожалуйста : Скоро всё зазеленеет степи, рощи и леса

1.Скоро всё зазеленеет: степи, рощи и леса. предложение с однородными членами(степи, рощи и леса). первые два соединены при помощи интонации-ставим запятую.второй и третий -при помощи интонации и одиночного союза И-запятая не нужна. при однородных членах есть обобщающее слово-ВСЕ, поэтому ставится двоеточие( Если