Пушкин-автор этой песни о Степане Разине а) утес стеньки разина б) как по волге р??ке по широкой.. в) из-за острова на стрежень д) сон степана разина
История
Пушкин-автор этой песни о Степане Разине а) утес стеньки разина б) как по волге р??ке по широкой.. в) из-за острова на стрежень д) сон степана разина
Ответ(ы):
Гость:
Как по Волге-реке, по широкой...1826 год. Ответ: б) Как по Волге-реке, по широкой...
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