Пушкин "Медный всадник Что понравилось скажите плииииз

В поэме А.С.Пушкина "Медный всадник" привлекает внимание читателя вступление, в котором поэт даёт описание города на Неве, северной столицы Петрограда. Понравилось, как А.С.Пушкин эмоционально, ярко, используя различные средства языка, описывает "град Петров", одетый в гранит. Привлекает архитектура города, его "строгий, стройный вид". И мы вместе с автором любуемся дворцами и башнями, набережной, к которой стремятся со всех стран корабли.