Пусть А множество натуральных чисел , кратных 4, B множество натуральных чисел , кратных 6 . Назовите несколько элементов множества А пересечения с B . укажите наименьший элемент этого множества . как его называют ?
Математика
Пусть А множество натуральных чисел , кратных 4, B множество натуральных чисел , кратных 6 . Назовите несколько элементов множества А пересечения с B . укажите наименьший элемент этого множества . как его называют ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е. это будут те числа которые кратны и 4 и 6 одновременно. например это числа: 12, 24, 36, 48, 60,72....
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