Пусть M — точка пересечения диагоналей AC и BD параллелограмма ABCD, O — произвольная ??очка. Докажите, что вектор OM =1/4(OA + OB + OC+OD), понятно что OA, OB, OC и OD вектора)

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По свойствам диагоналей параллелограмма AM = MC и DM = MB. 1) В ▲AOC: OM - медиана. На продолжении медианы OM поставим точку K так, чтобы OM = MK. Значит в четырехугольнике OAKC диагонали AC и OK пересекаются в точке O и ею делятся пополам. Поэтому OAKC - параллелограмм. Аналогично OBKD - параллелограмм. 2) за правилом "параллелограмма" сложения векторов, векторы: OA + OC = 2·OM, а также OB + OD = 2·OM Значит, OA + OC + OB + OD = 4·OM Имеем: OM = ¼·(OA + OC + OB + OD) Доказано.