Пусть x y z.Впишите в таблицу название каждого компонента умножения. Помогоите пожалуйста очень надо)))
Математика
Пусть x y z.Впишите в таблицу название каждого компонента умножения. Помогоите пожалуйста очень надо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы имеете ввиду х*у= z, то х и у - множители z - произведение
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