Пустой вагон массой 20 т наезжает на покоящийся груженый вагон массой 60 т и сцепляется с ним. После сцепки вагоны движутся со скоростью 1 м/с. Какова начальная скорость пустого вагона? (Можно с пояснениями? плеес)

Физика
Пустой вагон массой 20 т наезжает на покоящийся груженый вагон массой 60 т и сцепляется с ним. После сцепки вагоны движутся со скоростью 1 м/с. Какова начальная скорость пустого вагона? (Можно с пояснениями? плеес)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1v1=m2v2 20v1=60*1 v1=3 м/с
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