Пустой вагон массой 20 т наезжает на покоящийся груженый вагон массой 60 т и сцепляется с ним. После сцепки вагоны движутся со скоростью 1 м/с. Какова начальная скорость пустого вагона? (Можно с пояснениями? плеес)

Физика

Пустой вагон массой 20 т наезжает на покоящийся груженый вагон массой 60 т и сцепляется с ним. После сцепки вагоны движутся со скоростью 1 м/с. Какова начальная скорость пустого вагона? (Можно с пояснениями? плеес)

Автор: Гость