Пусть аgt;0,blt;0. Доказать,что: b - a lt; 0 (как это доказывать,помогите плииз) Надо решить без слов и предложений

"Надо решить без слов и предложений" - очень просто, пулю в лоб тому, кто заставляет записывать абстрактным математическим языком очевидное. Математика - не только язык цифр и знаков, но и пространственное воображение и логика в первую очередь.