пусть дороги станут безопасными для всех сочинение

На сегодняшний день дорожно транспортное происшествие (ДТП) является обычным и неизбежным делом. Не проходит и дня, чтоб где-нибудь не случилось аварии. Давайте разберемся в причинах возникновения дорожно транспортных происшествий? Это могут быть как невнимательные водители, так и невнимательные пешеходы. Реже, но случаются аварии из-за погодных условий, таких как туман, ожеледица, дождь и прочее. Также нельзя оставить без внимания тот факт, что дороги являются не мало важным фактором в оценке безопасности дорожного движения. Главной проблемой на моё мнение выступает ремонт дорог. Если улучшать дороги, то делать это ответственно и качественно, а не так, чтоб становилось еще хуже. Чтобы дороги стали безопаснее для всех нужно: быть внимательным, знать правила дорожного движения, уметь трезво оценивать ситуацию на дорогах и просто уметь не спешить. (Как-то так)