Пусть х 1-е число, а у 2-е, сумма этих чисел равна 100. Известно что 25% 1-го числа в сумме с 75% 2-го дают нам сумму 59 . Составим и решим систему линейного уравнения х+у= 100 0,25х+0,75у=59