Пусть х 1-е число, а у 2-е, сумма этих чисел равна 100. Известно что 25% 1-го числа в сумме с 75% 2-го дают нам сумму 59 . Составим и решим систему линейного уравнения х+у= 100 0,25х+0,75у=59
Пусть х 1-е число, а у 2-е, сумма этих чисел равна 100. Известно что 25% 1-го числа в сумме с 75% 2-го дают нам сумму 59 . Составим и решим систему линейного уравнения х+у= 100 0,25х+0,75у=59
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х+у=100 0,25х+0,75у=59 Умножим второе уравнение на 4 х+у=100 х+3у=236 Вычтем из второго первое 2у=136 у=68 х=100-у=100-68=32 Ответ. Первое число 32, второе число 68