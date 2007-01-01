Пусть с клавиатуры вводятся последовательно N целых чисел. Найти количество двухзначных чисел

Пусть с клавиатуры вводятся последовательно N целых чисел. Найти количество двухзначных чисел

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