ПУсть sina=5/13, a II четверти найти sin2a, cos2a,tg2a
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ПУсть sina=5/13, a II четверти найти sin2a, cos2a,tg2a
Ответ(ы):
Гость:
Sin=5/13;(|| четверть90°<<180°) sin+cos=1; cos=1-sin=1-(5/13)=144/169; cos=-12/13; sin2=2sincos; sin2=2·(5/13)·(-12/13)=-120/169; cos2=cos-sin; cos2=144/169-25/169=119/169; tg2=sin2/cos2=(-120/169):(119/169)=-12/119;
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