Путь между двумя городами можно проехать на поезде за 12ч. со скорость 80км в час за ??акое время пролетит этот путь самолёт со скоростью 320 км в ча

Математика

Путь между двумя городами можно проехать на поезде за 12ч. со скорость 80км в час за ??акое время пролетит этот путь самолёт со скоростью 320 км в ча

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