Путь между двумя городами можно проехать на поезде за 12ч. со скорость 80км в час за ??акое время пролетит этот путь самолёт со скоростью 320 км в ча
Математика
Путь между двумя городами можно проехать на поезде за 12ч. со скорость 80км в час за ??акое время пролетит этот путь самолёт со скоростью 320 км в ча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*80=960(км) весь путь 2)960:320=2(ч) ответ: он пролетит это расстояние за 2 часа
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