Put the words in the right order and make questions. 1)On/be/one/day/television/will/I? Ответ на этот вопрос 2) I/of/have/lot/girlfriend/will/a? Ответ на этот вопрос 3)Sarah / with/ fall /love / me/ will / in ?

Английский язык

Put the words in the right order and make questions. 1)On/be/one/day/television/will/I? Ответ на этот вопрос 2) I/of/have/lot/girlfriend/will/a? Ответ на этот вопрос 3)Sarah / with/ fall /love / me/ will / in ?

Автор: Гость