Put the words in the right order and make questions. 1)On/be/one/day/television/will/I? Ответ на этот вопрос 2) I/of/have/lot/girlfriend/will/a? Ответ на этот вопрос 3)Sarah / with/ fall /love / me/ will / in ?
Английский язык
Put the words in the right order and make questions. 1)On/be/one/day/television/will/I? Ответ на этот вопрос 2) I/of/have/lot/girlfriend/will/a? Ответ на этот вопрос 3)Sarah / with/ fall /love / me/ will / in ?
Ответ(ы):
Гость:
Will i be on television one day will i have a lots of girlfriend will Sarah will fall in love with me
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