Путешественик идёт из одного города в другой 10 днейа другой путешественик тот же ??уть за 15 дней.Через сколько дней встретятся путешествиники если выйдут одновремено навстречу друг другу

Математика

Путешественик идёт из одного города в другой 10 днейа другой путешественик тот же ??уть за 15 дней.Через сколько дней встретятся путешествиники если выйдут одновремено навстречу друг другу

Автор: Гость