Путешественик идёт из одного города в другой 10 днейа другой путешественик тот же ??уть за 15 дней.Через сколько дней встретятся путешествиники если выйдут одновремено навстречу друг другу

Математика
Путешественик идёт из одного города в другой 10 днейа другой путешественик тот же ??уть за 15 дней.Через сколько дней встретятся путешествиники если выйдут одновремено навстречу друг другу
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