Путешественник 1ч 30мин ехал со скоростью 10км/ч на верблюде и потом 3 ч на осле со ск??ростью 16 км/ч.Какой была средняя скорость путешественника на всем пути?

Гость: Гость:

1ч 30мин = 1ч + (30/60)ч = 1ч + 0,5ч = 1,5ч На верблюде за полтора часа при скорости 10 км/ч он проехал расстояние 1,5 * 10 = 15 км На осле за три часа при скорости 16 км/ч он проехал расстояние 3 * 16 = 48 км Значит общая длина его пути равна 15 + 48 = 63 км А общее время в пути равно 1,5 + 3 = 4,5 ч Теперь можно вычислить его среднюю скорость: 63 / 4,5 = 14 км/ч