путешественник переплыл океан на яхте сосредней скоростью 30 км/ч. обратно от летел на самолете со скоростью 570 км/ч. найдите среднюю скорость пе тешес твенника на протяжении всего пути. ответ дайте в килло...
путешественник переплыл океан на яхте сосредней скоростью 30 км/ч. обратно от летел на самолете со скоростью 570 км/ч. найдите среднюю скорость пе тешес твенника на протяжении всего пути. ответ дайте в киллометрах в час
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Путь S. Туда летел S/30 часов, назад S/570 часов, всего проплыл и пролетел S+S = 2S км за S/30+S/570 =(19S+S)/570 =20S/570 = 2S/57 часов V сред = 2S/(2S/57) = 2S*57/2S =57 км/час