Путешественник проехал 720 км.Из низ пять девятых всего пути он проехал в первый де??ь. Сколько км он проехал после этого

Математика

Путешественник проехал 720 км.Из низ пять девятых всего пути он проехал в первый де??ь. Сколько км он проехал после этого

Автор: Гость