Путешественник проехал 720 км.Из низ пять девятых всего пути он проехал в первый де??ь. Сколько км он проехал после этого
Математика
Путешественник проехал 720 км.Из низ пять девятых всего пути он проехал в первый де??ь. Сколько км он проехал после этого
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