Путешественница Даша с Башмочком проплыла по течению реки за 4 ч такое же расстояние, что и за 5 ч против течения реки. Найдите их скорость по течению реки , если всего они проплыли 69 км
Математика
Путешественница Даша с Башмочком проплыла по течению реки за 4 ч такое же расстояние, что и за 5 ч против течения реки. Найдите их скорость по течению реки , если всего они проплыли 69 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9ч плыли времени всего ; скорость по течению реки X1 скорость против течения реки X2 x1>x2 69км/2= 34.5 пол пути ; Скорость по течению : 34.5/4= 8.6 км/ч Скорость против течения : 34.5/5= 6.9 км/ч Скорость течения (8.6-6.9)/2=0.85км/ч
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