Путешественница Даша с Башмочком проплыла по течению реки за 4 ч такое же расстояние, что и за 5 ч против течения реки. Найдите их скорость по течению реки , если всего они проплыли 69 км

Математика

Путешественница Даша с Башмочком проплыла по течению реки за 4 ч такое же расстояние, что и за 5 ч против течения реки. Найдите их скорость по течению реки , если всего они проплыли 69 км

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