Путешествие из петербурга в москву анализ 12 главы ЯЖЕЛБИЦЫ!минимум 6 предложений)??лиииииз оч срочно

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В “Путешествии” Радищева мы видим картины жизни крепостного крестьянства. В главе “Пешки”, описывая избу, одежду, обувь крестьян, Радищев показывает нищету народа и гневно восклицает: “Алчность дворянства, грабеж, мучительство — вот что довело крестьян до такого состояния... ” О том, как крестьянин работает, каков его труд, писатель рассказывает в главе “Любани”. Шесть дней в неделю крестьянин работает на барина. Для обработки своей пашни остаются крестьянину одни праздники да ночи. После разговора с крестьянином автор восклицает: “Страшись, помещик жестокосердный, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение”. Картину эксплуатации крестьян помещиками рисует Радищев в главе “Вышний Волочок”. Здесь рассказывается о помещике, который отнял у крестьян все их земли и заставил работать на себя круглый год. “Варвар! Недостоин ты носить имя гражданина”, — восклицает, обращаясь к помещику, писатель. В главе “Медное” описывается продажа крестьян с публичного торга. Вот продают старика 75 лет, вынесшего на своих плечах с поля битвы раненого отца капитана Г. , который теперь его и продает; старуху, жену старика, кормилицу и няньку. Женщину — кормилицу барина^ ее дочь с младенцем и мужем. И всей этой семье грозит опасность быть распроданной в разные руки. Радищев заканчивает тяжелое описание продажи утверждением, что свободы нужно ждать не от помещиков, а “от самой тяжести порабощения”. Автор говорит о развращающем влиянии крепостного права на помещиков. Отдельные порядочные люди, изредка встречающиеся среди помещиков, ничего не могут сделать, считает он. так как весь строй против них Исправить положение в стране может только революция. Призыв к революции звучит как основной мотив в книге Радищева. пронизывает все ее содержание. В главе “Городня” автор говорит не только о своем твердом убеждении, что народная революция произойдет, но и о том, что у победившего народа появится своя собственная народная культура Для Радищева источник зла — самодержавие, для писателя не может быть доброго царя, так как неограниченная царская власть неизбежно развращает ее носителей. С негодованием и возмущением говорит о царской власти писатель в главе “Спасская Полесть” и в оде “Вольность”, которую Радищев помещает в книг) наряду со “Словом о Ломоносове”, что вызывало недоумение у литераторов-профессионалов. Достоевский по поводу стиля Радищева говорил, что “обрывки и кончики мыслей” у него соседствуют с вольными переводами французских просветителей. Это настоящий приговор художественному достоинству