Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?
Математика
Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если он проехал 2/7 пути, то ему осталось проехать 5/7 пути. А так как весь путь равен 140 верст, то умножаем 140 на 5/7 и получаем 100 верст. Ответ: 100 верст
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