Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?

Математика
Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если он проехал 2/7 пути, то ему осталось проехать 5/7 пути. А так как весь путь равен 140 верст, то умножаем 140 на 5/7 и получаем 100 верст. Ответ: 100 верст
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ил...
Ответить
Немецкий язык
Номер 3 сделайте пожалуйста плиз
Ответить
История
Что сделал Карл IX ( 9 )
Ответить
Алгебра
³√0.125÷2 пожалуйста,помогите
Ответить