Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России.

Чтобы сформировать духовые ценности общества, несомненно, нужна поддержка со стороны государства. Можно отметить, что существует Конституция, которая закрепляет основы( права), позволяющие человеку свободно развиваться. Так же закреплен плюрализм, способствующий появлению различных общественных организаций, представляющих самые разные интересы и потребности общества. Таким образом, при помощи правовой поддержки можно выработать ценности.Это раз. Затем, государство может разрабатывать различные культурные программы, привлекая министерства спорта, культуры и образования. Это два. СМИ должны участвовать в формировании истинных духовных ценностей, в идеале по ТВ должны показывать не "Дом-2", а познавательные передачи, художественные фильмы. Многое остается в руках самих граждан: начиная с семьи, заканчивая самообразованием взрослого человека.