Putting striring closed went exploring folloved glimpsed определите время глагола
Английский язык
Putting striring closed went exploring folloved glimpsed определите время глагола
Ответ(ы):
Гость:
Без контекста не определить, первых ц - continios (продолжительное) потом 2 в прошедшем потом опять cont и последние в прошедшем
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