Путь от от одной станций до другой товарный поезд прошел за 9 часов а пассажирский за 6 часов чему равна скорость пассажирского поезда если скорость товарного поезда равнна 40 км/ч?
Путь от от одной станций до другой товарный поезд прошел за 9 часов а пассажирский за 6 часов чему равна скорость пассажирского поезда если скорость товарного поезда равнна 40 км/ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)40*9=360 (км) расстояние от одной станции до другой 2)360/6=60( км/ч) Ответ: скорость пассажирского поезда 60 км/ч