Пятая часть пути(4 км) это сколько минут??

Пятая часть пути(4 км) это сколько минут??

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Путь измеряется в км или метрах а в целом это 20 км или метров, а что бы узнать время нежно 20 / на скорость
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